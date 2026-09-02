Yapay zeka eğitimi kamu personeline zorunlu oluyor, e-Devlet öncelikli dönüşüm alanı - Son Dakika
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Yapay zeka eğitimi kamu personeline zorunlu oluyor, e-Devlet öncelikli dönüşüm alanı

Yapay zeka eğitimi kamu personeline zorunlu oluyor, e-Devlet öncelikli dönüşüm alanı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kamu çalışanlarına e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu hale getirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı hedefleri kapsamında kamu çalışanlarına e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek. Çalışanlara görev ve sorumluluklarına uygun kısa uygulama modülleri de sunulacak; eğitimler, kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri üzerinden zorunlu tutulacak.

Personelin eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığı ve eğitimlerdeki başarı düzeyi düzenli izlenecek. Yapay zeka okuryazarlığı programlarında temel kavramlar, üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve derin sahte içeriklere karşı farkındalık ile etik kullanım ilkeleri öğretilecek. Eğitimleri tamamlayanlara seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek.

Kamu kurumlarındaki dönüşüm; kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren "tara-pilotla-ölçekle" döngüsüyle yönetilecek. Kurumlarda bu alandan sorumlu üst düzey bir yönetici görevlendirilecek. Bu yönetici, yapay zeka proje ve uygulamalarından oluşan portföyü yönetecek ve ilerlemeyi raporlayacak. Görevlendirmelerin ardından kurumlar 12 hafta içinde üç yıllık yapay zeka yol haritası ile yıllık hedeflerini hazırlayacak.

Her bakanlıkta yapay zekadan yararlanılabilecek alanlar taranacak, potansiyeli yüksek alanlarda pilot uygulamalar başlatılacak ve başarılı projeler 6-12 ay içinde ölçeklendirilecek. İlk 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 veya daha fazla bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotunun başlatılması hedefleniyor. En az 10 kritik kamu hizmeti için pilot-ölçek hattı kurulacak.

e-Devlet, yapay zeka destekli kamu hizmetlerinin deneyimleneceği öncelikli dönüşüm alanı olacak. Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamalar öncelikle pilot olarak hayata geçirilecek. En az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-Devlet üzerinden pilotlanarak ölçeklendirilmesi planlanıyor. Ayrıca yüksek etkili yapay zeka sistemlerinin belgelendirme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilmesi zorunlu olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Yapay zeka eğitimi kamu personeline zorunlu oluyor, e-Devlet öncelikli dönüşüm alanı - Son Dakika

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