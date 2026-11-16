Elbistan-Nurhak kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Elbistan-Nurhak kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı

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Elbistan-Nurhak kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı
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Elbistan-Nurhak kara yolunda Alçiçek Mahallesi yakınında iki otomobil çarpıştı; kazada biri 1 yaşında 3 kişi hafif yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elbistan-Nurhak kara yolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı

Kaza, Elbistan-Nurhak kara yolu üzerindeki Alçiçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elbistan’dan Nurhak istikametine seyir halinde olan Hasan A. (35) yönetimindeki 58 PA 569 plakalı otomobil, sola dönüş yapmak isteyen Ali K. idaresindeki 46 AEK 732 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada, Hasan A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim A. (30) ve M.A (1) hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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