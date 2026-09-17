0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos\'ta yıllık %20 azalarak 81.031 adet oldu

Türkiye'de 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %20 daralarak 81.031 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre ise önemli bir değişim göstermedi.

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi.