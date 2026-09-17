0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos\'ta yıllık %20 azalarak 81.031 adet oldu

0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları Ağustos'ta yıllık %20 azalarak 81.031 adet olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları 2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %20 azalarak 81.031 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre önemli bir değişim göstermezken, Ocak-Ağustos döneminde yıllık %11,91 azalışla 719.996 adede geriledi.
Türkiye'de 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %20 daralarak 81.031 adet oldu. Satışlar bir önceki aya göre ise önemli bir değişim göstermedi.
2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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