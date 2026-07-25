AB\'de Elektrikli Otomobil Satışları Yüzde 40 Arttı

Avrupa Birliği ülkelerinde elektrikli otomobil satışları, 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'ın üzerinde artış kaydetti.

Toplam otomobil satışları ise 5 milyon 896 bin 683 adede ulaştı. Satışlarda en çok dikkat çeken marka öne çıktı.