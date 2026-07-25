AB'de Elektrikli Otomobil Satışları Yüzde 40 Arttı
2024'ün ilk yarısında AB ülkelerinde elektrikli otomobil satışları geçtiğimiz yıla göre %40 yükseldi.
Avrupa Birliği ülkelerinde elektrikli otomobil satışları, 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'ın üzerinde artış kaydetti.
Toplam otomobil satışları ise 5 milyon 896 bin 683 adede ulaştı. Satışlarda en çok dikkat çeken marka öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
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