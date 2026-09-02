Ağustos'ta Türkiye otomobil pazarında TOGG zirveye yaklaştı, Kia yüzde 30 satış artışıyla dikkat çekti
Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayı perakende satış rakamlarına göre ilk on marka arasında sıralama önemli ölçüde değişti. Yerli otomobil TOGG, satışlarını artırarak zirveye yaklaşırken, Kia'nın satışlarında yüzde 30'luk sıçrama yaşandı. Bu gelişmeler pazarın genel görünümünü etkiledi.
Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayına ilişkin perakende satış rakamları açıklandı. İlk on marka arasında sıralama önemli ölçüde değişti.
Yerli otomobil TOGG, satışlarını artırarak zirveye yaklaşırken, Kia'nın satışlarında yüzde 30'luk bir sıçrama görüldü. Bu gelişmeler pazarın genel görünümünü etkiledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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