Akhisar'da Elektrikli Araç Yangını Gündemde - Son Dakika
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Akhisar'da Elektrikli Araç Yangını Gündemde

Akhisar\'da Elektrikli Araç Yangını Gündemde
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Akhisar'da bir elektrikli araç yangını meydana geldi, uzmanlar yangın riskini verilerle değerlendiriyor.

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı hızla artarken, son olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde park halindeki bir elektrikli otomobilin alevlere teslim olması, elektrikli araç yangınlarını bir kez daha gündeme taşıdı. 15 Ağustos sabahı Kethüda Mahallesi'nde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi; ancak yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi.

Türkiye'de daha önce de Skywell ET5 yangınları ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrikli araç yangınları yaşanmıştı. Ancak uzmanlar, bu yangınların mutlak sayısındaki artışın, araç sayısındaki artıştan kaynaklandığını ve oran olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. İsveç'te 2022 yılında yapılan bir çalışmada, 611 bin elektrikli ve hibrit araçta 23 yangın çıkarken, 4,4 milyon benzinli ve dizel araçta 3 bin 400 yangın meydana geldi. Bu verilere göre içten yanmalı araçların yangına karışma oranı, elektrikli araçlardan yaklaşık 20 kat daha yüksek.

Elektrikli araç yangınlarının haberlerde daha fazla yer almasının nedeni, bu araçların yeni ve dikkat çekici bir teknoloji olması ve sosyal medyada hızla yayılması olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, elektrikli araç yangınları söndürme açısından farklı zorluklar içeriyor. Lityum iyon bataryalarda termal kaçak adı verilen zincirleme bir reaksiyon gelişebiliyor ve yangın kontrol altına alınsa bile batarya yeniden alevlenebiliyor. Bu nedenle itfaiye ekipleri, batarya paketinin uzun süre soğutulması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, tekil yangınlardan yola çıkarak elektrikli araçların daha fazla yangın riski taşıdığını söylemek mevcut verilerle mümkün değil. Aksine, uluslararası veriler elektrikli araçların daha az yangına karıştığını gösteriyor. Ancak bu araçların yangınlarına müdahale prosedürleri farklı olduğu için yeni risklere hazırlıklı olunması gerekiyor. Akhisar'daki yangının nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Akhisar, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Akhisar'da Elektrikli Araç Yangını Gündemde - Son Dakika

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