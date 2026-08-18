Albon, Williams ile 2027\'ye Kadar Sözleşme Yeniledi

Williams Formula 1 takımı, Alex Albon'un 2027 sezonunda da takımda kalacağını resmen açıkladı. Grove merkezli ekip, yeni sözleşmeyle birlikte Albon'un takımdaki kalış süresini uzattı. Albon, Williams pilotu olarak en fazla yarışa başlama rekorunu elinde tutuyor ve bu rekorunu 2027 sezonunda da geliştirecek.

Albon, Red Bull'dan ayrıldıktan sonra bir yıl boyunca Formula 1'de yarışamamıştı. Williams'a katıldıktan sonra takımın tarihindeki en çok yarışa çıkan pilot oldu. Yaz tatili öncesinde fabrikayı ziyaret eden Albon, takıma 'bu projeye tamamen bağlı olduğunu' bir kez daha ifade etmişti. Gösterdiği sadakat ve performans, yeni bir sözleşmeyle ödüllendirildi. Albon, 2027'de Williams ile altıncı sezonunu geçirecek.

Albon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, '2022'de Atlassian Williams F1 Takımı'na katıldığımdan beri bu takımın geçirdiği dönüşümü kelimelerle anlatmak zor. Zor bir yıl, resmin tamamını göstermiyor ve bu sadece bana daha fazla motivasyon veriyor. Fabrika ve taraftarlarımızla birlikte büyük işler başarmak için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Williams takım patronu James Vowles ise, 'Alex ve Atlassian Williams F1 Takımı'nın olağanüstü yolculuğunu birlikte sürdürmekten dolayı mutluyum. Alex, ilk günden beri bu dönüşüm projesinin lideri oldu ve başarmak istediğimiz tamamlanmamış işlerimiz var. Alex, griddeki en iyi pilotlardan biri ve son yıllarda yaptığımız büyük gelişmeleri herkesten iyi biliyor.' şeklinde konuştu. Vowles, sözleşme yenilemenin, ikilinin gittikleri yöne olan inancını gösterdiğini de ekledi.