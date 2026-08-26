Apple ve Xiaomi\'den Dijital Anahtar Yeniliği

Apple'ın dijital anahtar teknolojisi Car Key, Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki ilerlemesiyle yeni bir boyut kazanıyor.

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, Apple'ın Wallet uygulamasının arka planında bu entegrasyona yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.