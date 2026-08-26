Apple ve Xiaomi'den Dijital Anahtar Yeniliği
Apple'ın Car Key teknolojisi, Xiaomi ile otomotiv sektöründe yeni bir boyut kazanıyor.
Apple'ın dijital anahtar teknolojisi Car Key, Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki ilerlemesiyle yeni bir boyut kazanıyor.
MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre, Apple'ın Wallet uygulamasının arka planında bu entegrasyona yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Apple ve Xiaomi'den Dijital Anahtar Yeniliği - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?