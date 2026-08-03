Araç Kiralama Sektörü Büyüklüğünü Korudu
TOKKDER 2026 ilk yarıda araç kiralama sektörünün 406 bin araçla büyüklüğünü koruduğunu belirtti.
TOKKDER'in 2026 yılı ilk yarı değerlendirmesine göre araç kiralama sektörü, yaklaşık 406 bin araçlık filosuyla büyüklüğünü korudu.
Yılın ilk altı ayında 96 bin 500'ün üzerinde yeni araç satın alınırken, sektör yaklaşık 90 milyar TL vergi ödedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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