Araç Kiralama Sektöründe Değişim - Son Dakika
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Araç Kiralama Sektöründe Değişim

Araç Kiralama Sektöründe Değişim
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2027'de yürürlüğe girecek yönetmelik, 6 yaş üstü ve yüksek km'li araçları kiralamayı yasaklıyor.

Türkiye'de araç kiralama sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Yönetmelikle birlikte 6 yaşından büyük araçlar, 180 bin kilometreyi aşanlar (elektrikli için 300 bin km) kiralanamayacak. Ayrıca periyodik bakımı yapılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak.

Sektör kaynaklarına göre, günlük kiralama filosundaki yaklaşık 15-20 bin araç, yeni kriterlere takılarak 2027 sonrasında kiralama faaliyetinden çıkacak. Bu rakam, günlük kiralama filosunun yüzde 9-12'sine denk geliyor. Özellikle küçük ölçekli kiralama şirketleri etkilenebilir. Bu araçların ikinci el piyasasına yönelmesi bekleniyor.

Galericiler, bu araçların fiyat avantajı sunacağını ancak alıcıların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Galerici Serkan Biçer, 'Rent a car geçmişi olan ve yüksek kilometreli araçlar, emsallerine göre daha uygun fiyata satılabilir. Bakımları yapılmışsa tercih edilebilir' dedi. Mehmet Yılmaz ise alıcıların ekspertiz yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yeni yönetmelik, tüketicilerden olağan aşınma için bedel talep edilmesini ve bu nedenle depozitodan kesinti yapılmasını da yasaklıyor. Kış lastiği zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemenin, araç kiralama sektöründe ve ikinci el piyasasında önemli bir dönüşüm başlatması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç Kiralama Sektöründe Değişim - Son Dakika

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