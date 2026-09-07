Araç tipine göre lastik hava basıncı kaç olmalı? İşte güvenli sürüş için ideal değerler - Son Dakika
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Araç tipine göre lastik hava basıncı kaç olmalı? İşte güvenli sürüş için ideal değerler

Araç tipine göre lastik hava basıncı kaç olmalı? İşte güvenli sürüş için ideal değerler
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Lastik hava basıncı, güvenlik ve yakıt ekonomisi için hayati önem taşıyor. Binek otomobillerde 2,2-2,4 bar, SUV'larda 2,3-2,6 bar arası önerilirken, sıcaklık düşüşü basıncı azalttığı için kışın aylık kontrol ve doğru değerler lastik ömrünü uzatıp yakıt tüketimini yüzde 3-5 düşürüyor.

Lastik güvenliği, yakıt ekonomisi ve lastik ömrü için doğru hava basıncı belirleyicidir. Lastiği ideal basınçta kullanmak sürüşü hem güvenli hem konforlu hale getirir. Basınç değerleri araç ve lastik türüne göre değişir; sürücülerin tablo ve kılavuzlardan yararlanması önerilir.

Binek otomobillerde ön lastiklerde 2,2-2,4 Bar, arkada ise 2,1-2,3 Bar ideal kabul edilir. SUV ve arazi araçlarında bu aralık 2,3-2,6 Bar'dır. Hafif ticari araçlarda yük durumuna bağlı olarak basınç 2,8 Bar'dan başlayıp 4,0 Bar'a çıkabilir. Ancak en doğru bilgi aracın sürücü kapısı, yakıt kapağı veya kullanım kılavuzundaki etiketlerden öğrenilmelidir.

Sıcaklık düştükçe lastik basıncı azalır; her 10°C düşüş 1-2 PSI kayba yol açar. Bu yüzden kışın kontroller daha önemlidir. Ayda en az bir kez ve uzun yol öncesi ölçüm yapılması önerilir. Düşük basınç dönme direncini artırarak yakıt tüketimini yüzde 3-5 yükseltir ve fren mesafesini uzatır; doğru basınç lastik ömrünü uzatır.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç tipine göre lastik hava basıncı kaç olmalı? İşte güvenli sürüş için ideal değerler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araç tipine göre lastik hava basıncı kaç olmalı? İşte güvenli sürüş için ideal değerler - Son Dakika
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