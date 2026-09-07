Araç tipine göre lastik hava basıncı kaç olmalı? İşte güvenli sürüş için ideal değerler

Lastik güvenliği, yakıt ekonomisi ve lastik ömrü için doğru hava basıncı belirleyicidir. Lastiği ideal basınçta kullanmak sürüşü hem güvenli hem konforlu hale getirir. Basınç değerleri araç ve lastik türüne göre değişir; sürücülerin tablo ve kılavuzlardan yararlanması önerilir.

Binek otomobillerde ön lastiklerde 2,2-2,4 Bar, arkada ise 2,1-2,3 Bar ideal kabul edilir. SUV ve arazi araçlarında bu aralık 2,3-2,6 Bar'dır. Hafif ticari araçlarda yük durumuna bağlı olarak basınç 2,8 Bar'dan başlayıp 4,0 Bar'a çıkabilir. Ancak en doğru bilgi aracın sürücü kapısı, yakıt kapağı veya kullanım kılavuzundaki etiketlerden öğrenilmelidir.

Sıcaklık düştükçe lastik basıncı azalır; her 10°C düşüş 1-2 PSI kayba yol açar. Bu yüzden kışın kontroller daha önemlidir. Ayda en az bir kez ve uzun yol öncesi ölçüm yapılması önerilir. Düşük basınç dönme direncini artırarak yakıt tüketimini yüzde 3-5 yükseltir ve fren mesafesini uzatır; doğru basınç lastik ömrünü uzatır.