Araçta \'Enjeksiyonu kontrol ettirin\' uyarısı yandığında ne anlama geliyor

Arabada "Enjeksiyonu kontrol ettirin" uyarısı, motor kontrol ünitesinin yakıt enjeksiyonu veya motorun çalışmasıyla ilgili bir problem tespit ettiğini gösterir. Kısaca, yeterli hava ve yakıt karışımı oluşmayan araçlarda enjeksiyon arızası ihtimali bulunur. Araç yeterli hava-yakıt karışımına ulaşamazsa bu uyarı sık sık yanabilir.

Uyarının yanması her zaman enjektörlerin arızalı olduğu anlamına gelmez. Motor kontrol ünitesi, yakıt enjeksiyonu veya motor çalışmasıyla ilgili bir sorun belirlediğinde uyarıyı sürücüye iletir. Yetersiz hava ve yakıt karışımı, enjeksiyon arızasının olası nedenleri arasında gösterilir.