Artan akaryakıt fiyatları elektrikli otomobile geçişi hızlandırdı
Küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, içten yanmalı motorlu modellerden elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor. Her dört sürücüden birinin bu geçişi tercih ettiği belirtilirken, yeni çıkan modeller süreci daha da ivmelendiriyor.
Küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, içten yanmalı motorlu modellerden elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor.
Elektrikli otomobile yönelen sürücü sayısı artarken, her dört sürücüden birinin bu geçişi tercih ettiği belirtiliyor. Yeni çıkan modeller de elektrikli araçlara geçiş sürecini daha da ivmelendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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