Aydınlatma Direğine Çarpan Araç Kaldırımda Asılı Kaldı

1) AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL, KALDIRIMDA ASILI KALDI; SÜRÜCÜ YARALANDI
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Kazada otomobilin sürücüsü M.D., yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Dilovası Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 38 JT 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, otomobilin kapısını keserek M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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