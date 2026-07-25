Bellek Çipi Krizi Otomotivde Etki Yarattı
Yapay zeka nedeniyle büyüyen bellek çipi krizi, GM ve BYD'yi maliyet ve fiyat artışıyla vurdu.
Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla büyüyen bellek çipi krizi, otomotiv sektörünü de etkisi altına aldı.
General Motors, bu kriz nedeniyle milyarlarca dolarlık ek maliyetle karşı karşıya kalacağını öngörürken, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ise sürücü destek sistemlerinde fiyat artışına gitti.
Kaynak: Haber Merkezi
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