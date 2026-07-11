Beta eVTOL Test Uçuşlarını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Beta eVTOL Test Uçuşlarını Gerçekleştirdi

11.07.2026 02:01
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Beta, eVTOL programında başarılı test uçuşları yaparak tıbbi uygulamalara yeni bir yol açtı.

Beta Cuma günü ABD hükümetinin elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) pilot programında ilk test uçuşlarını tamamladı. Amazon destekli şirket, United Therapeutics tarafından üretilen organları Maryland ve Virginia'daki havalimanları arasında taşıdı ve uçuşlar yaklaşık 275 deniz mili sürdü.

Beta CEO'su Kyle Clark, başarılı görevlerin ülke genelinde düşük maliyetli elektrikli uçuşla rutin tıbbi uygulamaların önünü açtığını söyledi. Şirket, FAA sertifikasyonu almak için yarışan birkaç elektrikli hava taksi üreticisinden biri. Başkan Trump'ın başlattığı eVTOL pilot programı, onay sürecini hızlandırmayı hedefliyor ve Beta programda en aktif şirket konumunda. Şirketin hisseleri halka arzdan bu yana değer kaybederken, sektör genelinde talep azaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Havacılık, Teknoloji, Otomobil, Finans, Ulaşım, Sağlık, Test, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Beta eVTOL Test Uçuşlarını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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