BMW 29.000 Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika
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BMW 29.000 Araç Geri Çağrıldı

16.07.2026 04:01
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BMW, hibrit modellerinde marş motoru sorunları nedeniyle 29.000'den fazla aracı geri çağırıyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, hibrit modellerinden üçünde marş motoru aşırı ısınmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle 29.000'den fazla aracı geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, marş rölesi içindeki korozyon kısa devreye yol açarak aracın çalışırken veya kontak kapalıyken bile soruna neden olabiliyor.

Geri çağrılan araçların büyük çoğunluğu BMW 530e modelleri olmak üzere, 330e iPerformance ve 740Le xDrive modellerini kapsıyor. BMW, sahiplerini posta yoluyla bilgilendirecek ve marş motorunun ücretsiz değiştirilmesi için yetkili servislere yönlendirecek. Geçici önlem olarak, araçların binalardan uzakta park edilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Dünya, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW 29.000 Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika

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