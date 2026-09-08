BMW M350 xDrive tanıtıldı, 443 beygir güç üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BMW M350 xDrive tanıtıldı, 443 beygir güç üretiyor

BMW M350 xDrive tanıtıldı, 443 beygir güç üretiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMW, yeni nesil 3 Serisi'nin en güçlü benzinli versiyonu olan M350 xDrive modelini tanıttı. Araç, hafif hibrit destekli 3.0 litrelik motoruyla 443 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor, 100 km/s hıza 4.1 saniyede ulaşıyor. M350 xDrive, önceki M340i'nin yerini alacak ve Drift Moment fonksiyonu gibi özellikler sunacak.

BMW, yeni nesil 3 Serisi'nin en güçlü içten yanmalı versiyonu olacak M350 xDrive modelini tanıttı. Yeni 3 Serisi, tamamen elektrikli i3'e benzer bir görünüme sahip ve emisyon düzenlemeleri için 48 volt teknolojili motorlar kullanacak. M350 xDrive, M340i'nin yerini alacak.

M350 xDrive, hafif hibrit destekli 3.0 litrelik turboşarjlı altı silindirli motoruyla 443 beygir gücü ve 580 Nm tork üretiyor. Bu değerler önceki M340i'ye göre ABD'de 57 beygir ve 80 Nm daha yüksek. Araç 100 km/s hıza 4.1 saniyede ulaşırken, maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Dikkat çeken bir diğer özellik, daha önce yalnızca tam donanımlı M3'te bulunan Drift Moment fonksiyonunun M350 xDrive'a eklenmesi. Bu özellik, gücü arka aksa aktararak savrulmayı sağlıyor. Ancak BMW, bu özelliğin gelecek yıl kablosuz güncellemeyle sunulacağını bildirdi. Yeni 3 Serisi ailesinde ayrıca dört silindirli modeller ve bir dizel motor seçeneği de bulunacak; plug-in hibrit bir modelin geliştirildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW M350 xDrive tanıtıldı, 443 beygir güç üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Iğdır FK durdurulamıyor 906’da yiyip, 908’de attıkları golle İstanbul’da da kazandılar Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı Kişisel veri soruşturmasında yeni gelişme: 27 avukat hakkında adli kontrol kararı

16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
15:50
12 ülkeden İsrail’e ortak yaptırım kararı
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı
15:30
Makas açılıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 16:26:13. #7.13#
SON DAKİKA: BMW M350 xDrive tanıtıldı, 443 beygir güç üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement