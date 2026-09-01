BMW'nin yeni iX3'ü gençlerin alışkanlıklarına uyum sağlıyor, fiziksel düğmeler yerini dokunmatik ekranlara bırakıyor - Son Dakika
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BMW'nin yeni iX3'ü gençlerin alışkanlıklarına uyum sağlıyor, fiziksel düğmeler yerini dokunmatik ekranlara bırakıyor

BMW\'nin yeni iX3\'ü gençlerin alışkanlıklarına uyum sağlıyor, fiziksel düğmeler yerini dokunmatik ekranlara bırakıyor
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BMW, yeni iX3 modelinde fiziksel düğmelerin büyük bölümünü kaldırarak dokunmatik ekranlara geçiyor. Şirket yetkilileri, bu tasarım değişikliğinin temel nedeninin genç kullanıcıların teknoloji alışkanlıkları olduğunu belirtti ve yeni nesil otomobillerde bu eğilimin daha da güçleneceğini öngördü.

BMW, yeni iX3 modeliyle fiziksel düğmelerin büyük bölümünü ortadan kaldırıyor. Bu adım, otomobilin iç tasarımında dikkat çekici bir değişikliği işaret ediyor.

Şirket yetkilileri, dokunmatik ekranlara geçişin ardındaki temel nedenin genç kullanıcıların teknolojik alışkanlıkları olduğunu açıkladı. Yeni nesil otomobillerde bu eğilimin daha da güçleneceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Otomobil BMW'nin yeni iX3'ü gençlerin alışkanlıklarına uyum sağlıyor, fiziksel düğmeler yerini dokunmatik ekranlara bırakıyor - Son Dakika

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