Bolu\'da Otomobil Satışları Durgun

Bolu'da ikinci el otomobil piyasasında yaz döneminde beklenen hareketlilik yaşanmadı. Fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen satışlar istenen seviyeye ulaşmadı. Oto galerici Enes Çamlıoğlu, geçmiş yıllara göre bu yaz satışların daha sakin ilerlediğini belirtti.

Çamlıoğlu, durgunluğun başlıca sebebinin altın ve borsadaki beklenen yükselişin gerçekleşmemesi olduğunu ifade etti. Vatandaşların paralarını korumaya yöneldiğini, otomobilin yatırım aracı olarak ilgi kaybettiğini söyledi. Ancak ilerleyen dönemde fiyatların yeniden yüzde 15-20 artabileceğini öngördü.