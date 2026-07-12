Bolu'da Otomobil Satışları Durgun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Otomobil Satışları Durgun

Bolu\'da Otomobil Satışları Durgun
12.07.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ikinci el otomobil piyasası yazın beklenen hareketliliği göstermedi, satışlar düştü.

Bolu'da ikinci el otomobil piyasasında yaz döneminde beklenen hareketlilik yaşanmadı. Fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen satışlar istenen seviyeye ulaşmadı. Oto galerici Enes Çamlıoğlu, geçmiş yıllara göre bu yaz satışların daha sakin ilerlediğini belirtti.

Çamlıoğlu, durgunluğun başlıca sebebinin altın ve borsadaki beklenen yükselişin gerçekleşmemesi olduğunu ifade etti. Vatandaşların paralarını korumaya yöneldiğini, otomobilin yatırım aracı olarak ilgi kaybettiğini söyledi. Ancak ilerleyen dönemde fiyatların yeniden yüzde 15-20 artabileceğini öngördü.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bolu'da Otomobil Satışları Durgun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Yeni parti kuruluyor Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi 16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

22:40
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
22:31
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
22:16
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
22:10
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
20:52
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 23:03:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Otomobil Satışları Durgun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.