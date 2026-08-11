Bursa'da 80 Milyon TL'lik Otomotiv Yatırımı - Son Dakika
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Bursa'da 80 Milyon TL'lik Otomotiv Yatırımı

Bursa\'da 80 Milyon TL\'lik Otomotiv Yatırımı
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AKP Otomotiv'in yeni yatırımıyla yıllık sac parça üretimi sekiz kat artacak, istihdam 250'ye çıkacak.

Bursa'nın otomotiv tedarik firmalarından AKP Otomotiv, 80 milyon 550 bin liralık yatırım projesinde önemli aşamaya geldi. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirket, Mercedes-Benz ve Ford Otosan gibi markalara sac metal parça tedarik ediyor. Yeni yatırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayladığı ÇED raporu ile destekleniyor.

Yatırım kapsamında kataforez kaplama hattı, toz boya ünitesi, yüzey hazırlama sistemleri ve atık su ön arıtma tesisi kurulacak. Böylece yıllık sac parça üretim kapasitesi 1.642 tondan 12.975 tona yükselecek, yani yaklaşık sekiz kat artacak.

Tesisin mevcut çalışan sayısı iki vardiyada yaklaşık 150 kişi. Yeni yatırımla birlikte 100 kişi daha istihdam edilecek ve toplam çalışan sayısı 250'ye ulaşacak. Yeni hat, yağ alma, durulama, çinko fosfat kaplama, kataforez kaplama, elektrostatik toz boya gibi işlemleri içeriyor; böylece parçaların korozyon direnci ve kalitesi artacak.

Proje, yaklaşık 31 bin metrekarelik mevcut tesis alanında gerçekleştirilecek; yeni bina inşa edilmeyecek. Hasanağa Mahallesi'ne 1,7 kilometre, Akçalar Mahallesi'ne 2,28 kilometre ve en yakın konuta yaklaşık 720 metre mesafede bulunan proje, bölge müdürlüğünden uygun görüş aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti, Otomobil, Ekonomi, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Bursa'da 80 Milyon TL'lik Otomotiv Yatırımı - Son Dakika

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