BYD\'nin Yurt Dışı Satışları Artıyor

BYD'nin ilk yarıyla ilgili açıkladığı verilere göre, yurt dışı satışları yüzde 34 artışla 181,3 milyar yuan (27 milyar dolar) olarak gerçekleşirken toplam gelirin yüzde 53'ünü oluşturdu. Aynı dönemde Büyük Çin bölgesindeki satışları ise yüzde 31 geriledi. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Shenzhen merkezli şirketin karı, beş çeyrek sonra ilk kez artış gösterdi.

Sonuçlar, Çin'deki devasa pazarın ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Yıllık araç satışlarının ABD'nin neredeyse iki katı olduğu bu pazarda, ulusal şampiyonlar bile para kazanmakta zorlanıyor. Bu nedenle Çinli üreticiler, araçlarını daha yüksek fiyata satabildikleri yurt dışına yöneliyor. BYD, ara raporunda 'iç talepteki zayıflık ve ihracattaki güçlü büyüme' ile karakterize edilen bir dönemden geçildiğini belirtti.

Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi yabancı üreticiler için durum daha da kötü. Çinli tüketiciler bir zamanlar çok rağbet gören bu araçları artık pahalı ve eski buluyor. General Motors, Çin'de yılda 2 milyar dolar kar ederken son iki yıldır zarar ediyor.

Sektördeki durgunluk Temmuz ayında da sürdü. Çin Binek Araç Birliği verilerine göre Temmuz'da toplam binek araç satışları yüzde 21 düştü. Sürekli fiyat indirimleri nedeniyle BYD dahil çoğu üretici iç pazarda perakende gelir kaybı yaşadı. Ayrıca Pekin, üreticilerin yeni modellerde güvenlikten ödün vermediğinden emin olmak için hızlı geliştirme süreçlerini mercek altına aldığını duyurdu.

İhracattaki artış yıl boyunca Çinli üreticiler için ana büyüme itici gücü oldu. Temmuz'da Çin'den yapılan toplam binek araç ihracatı yüzde 88 arttı. Bunun nedeni, birçok ülkede Çinli üreticilerin fiyatları yükseltmelerine rağmen yerel rakiplerinden daha ucuz olabilmeleri. Örneğin BYD'nin Seal U plug-in hibrit SUV modeli Almanya'da 39 bin 900 avrodan başlıyor; bu, Çin'deki fiyatın iki katından fazla.

Bu daha yüksek yurt dışı marjları, BYD'nin ikinci çeyrek net gelirini yüzde 30 artırarak 8,2 milyar yuana çıkardı ve analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. BYD'nin teslimatları hala yıllık hedefin altında olsa da analistler, ihracat sayesinde kar toparlanmasının 2026 sonuna kadar hızlanacağını öngörüyor.

Ancak küresel ticaret ortamı Çin ithalatına giderek daha düşmanca hale geldiğinden zorluklar da var. ABD pazarı Çinli üreticilere fiilen kapalı. Avrupa Birliği, Çin'in tam elektrikli araçlarına getirdiği tarifelere ek olarak hibrit araçlara da yeni tarifeleri değerlendiriyor. Brezilya ve Meksika gibi bazı ülkeler de Çin ithalatını sınırlamak için tarife uyguladı.

Bu nedenle BYD, en çok sattığı pazarlarda, örneğin Avrupa ve Güney Amerika'da araç üretme sözü verdi. Ancak Macaristan'da inşa edilen fabrikada taşeronların işçi hakları ihlalleri iddiaları gündeme geldi ve hükümet değişikliği devlet sübvansiyonlarına ilişkin soruşturma başlattı. BYD, üretim başlangıcını dördüncü çeyreğe erteledi.

Şirket ayrıca Japonya gibi girmesi çok zor pazarlarda da iz bırakmaya çalışıyor. Ford Motor'un uzun süredir vazgeçtiği Japonya'da BYD, dar yollar için tasarlanan küçük elektrikli araç Racco ile ülkenin en büyük otomotiv segmentine girdi.