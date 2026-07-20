Cinemo ve SmashLabs'tan Yeni Araç İçi Oyun Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cinemo ve SmashLabs'tan Yeni Araç İçi Oyun Deneyimi

Cinemo ve SmashLabs\'tan Yeni Araç İçi Oyun Deneyimi
20.07.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinemo, SmashLabs ile iş birliği yaparak araç içi sürükleyici oyun deneyimi sunacak.

Cinemo, tam entegre, çok cihazlı araç içi eğlence çözümlerinde küresel bir lider olarak, SmashLabs ile iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği, araç içinde son derece sürükleyici bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Çözüm, bağlantılı ve etkileyici kabin deneyimlerine yönelik artan tüketici talebini karşılamak üzere tasarlandı.

Entegre çözüm, SmashLabs'ın müzik tabanlı oyunlarını Cinemo'nun ölçeklenebilir yazılımıyla birleştiriyor. Oyun sırasında aydınlatma, dokunsal geri bildirim, ses ve hatta iklim elemanlarını senkronize ederek çok duyulu bir deneyim yaratıyor. Düşük gecikme süresi için optimize edilen bu sistem, şarj molalarında ve yolculuk sırasında yolcular için etkileşimli eğlence sunuyor.

SmashLabs'tan Cinemo aracılığıyla sunulan ilk oyun, Smashworld: Beat Explorers adlı ritim tabanlı bir oyun. Oyuncu etkileşimleri müzikle doğrudan senkronize ediliyor ve araç desteklediğinde Dolby Atmos ses ile zenginleştiriliyor. Sony Music Publishing ve Extreme Music iş birliğiyle yolcular istedikleri zaman yeni şarkı paketleri indirebiliyor.

Cinemo Ortaklıklar Direktörü Charly Lippoth, OEM'lerin kabini öne çıkan bir deneyime dönüştürmek için yarıştığını belirterek, bağlantılı eğlencenin yolcuları büyüleyebileceğini ve araç ekosisteminin bir parçası olabileceğini vurguladı. SmashLabs CEO'su Niccolò Cappon ise oyunları araca getirmenin yolcularla daha önce mümkün olmayan şekillerde etkileşim kurma fırsatı sunduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Cinemo ve SmashLabs'tan Yeni Araç İçi Oyun Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Haliç’te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu
Fenerbahçe’ye geliyor derken ters köşe Ezeli rakibe imza attı Fenerbahçe'ye geliyor derken ters köşe! Ezeli rakibe imza attı
Galatasaray’a transfer olalı aylar olmuştu Takımdan ayrılması an meselesi Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi
Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

17:30
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
Spor kulüplerine bahis soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişiye tutuklama talebi
17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 18:32:00. #7.13#
SON DAKİKA: Cinemo ve SmashLabs'tan Yeni Araç İçi Oyun Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.