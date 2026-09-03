Çinli otomobil markalarının Türkiye'deki satışı ağustosta sert geriledi, BYD 46 araca düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çinli otomobil markalarının Türkiye'deki satışı ağustosta sert geriledi, BYD 46 araca düştü

Çinli otomobil markalarının Türkiye\'deki satışı ağustosta sert geriledi, BYD 46 araca düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli otomobil markalarının Türkiye'deki satışları ağustosta belirgin biçimde geriledi ve pazar payı yüzde 4,31'e indi. En sert düşüşü yaşayan BYD yalnızca 46 araç satarken, satışların yüzde 88'ini Chery ile OMODA & JAECOO gerçekleştirdi.

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların satışları ağustosta belirgin şekilde geriledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yıl başında yüzde 10'un üzerine çıkan pazar payı, ağustosta yüzde 4,31'e düştü. Yılın ilk sekiz ayındaki toplam pazar payı ise yüzde 5,99 oldu.

Çinli markalar arasında en sert düşüş BYD'de yaşandı. Ocakta 3 bin 866 araç satan BYD, ağustosta sadece 46 adet satabildi. Şirketin satışları, yıl başındaki seviyenin yaklaşık yüzde 1,2'sine indi. Han modelinin de eylül itibarıyla fiyat listesinden çıkarılması, satışların durma noktasına geldiğini gösteriyor. Bu daralma, şirketin Türkiye'de fabrika açma kararını iptal etmesinin ardından geldi.

Ağustos verileri Çinli markalar arasındaki ayrışmayı ortaya koydu. Çinli markaların toplam satışı 2 bin 649 adet olurken, bunun 2 bin 321 adedini Chery ile OMODA & JAECOO oluşturdu. Bu iki marka, Çinli markaların satışlarının yaklaşık yüzde 88'ini gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Chery, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Çinli otomobil markalarının Türkiye'deki satışı ağustosta sert geriledi, BYD 46 araca düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:27
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 19:30:02. #7.13#
SON DAKİKA: Çinli otomobil markalarının Türkiye'deki satışı ağustosta sert geriledi, BYD 46 araca düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement