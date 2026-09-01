Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi: Sandero, Logan ve Jogger için Güncel Fiyatlar ve Zam Detayları - Son Dakika
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Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi: Sandero, Logan ve Jogger için Güncel Fiyatlar ve Zam Detayları

Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi: Sandero, Logan ve Jogger için Güncel Fiyatlar ve Zam Detayları
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Dacia, Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'deki fiyat listesini güncelledi. Sandero'nun giriş seviyesi listeden çıkarılırken, Expression donanımı 1.460.000 TL'ye yükseldi; Logan'da ise Essential TCe 100 1.440.000 TL'den başlıyor. Jogger'ın tüm versiyonlarına 50.000 TL zam yapıldı ve fiyatlar 1.650.000 TL ile 1.900.000 TL arasında değişiyor.

Dacia, Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'deki güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, uygun fiyatı ve LPG'li ECO-G motor seçenekleriyle öne çıkıyor. Sandero modeli hem Türkiye'de hem Avrupa'da en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor.

Yeni Sandero'da Ağustos ayında sabit kalan fiyatlar Eylül'de güncellendi. Giriş seviyesi listeden çıkarıldı ve Expression donanımı 1.460.000 TL'ye yükseldi. Sandero Stepway'de ise fiyatlar Temmuz'daki zammın ardından Ağustos ve Eylül'de sabit kaldı.

Yeni Logan'da Essential TCe 100 1.440.000 TL, Expression Eco-G 120 1.709.000 TL ve Journey Eco-G 120 1.784.000 TL olarak açıklandı. Jogger'da ise tüm versiyonlara 50.000 TL zam yapıldı; fiyatlar 1.650.000 TL ile 1.900.000 TL arasında değişiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi: Sandero, Logan ve Jogger için Güncel Fiyatlar ve Zam Detayları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dacia Eylül 2026 Fiyat Listesi: Sandero, Logan ve Jogger için Güncel Fiyatlar ve Zam Detayları - Son Dakika
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