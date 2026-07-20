Delhi'de Hava Kirliliği ile Mücadele Programı - Son Dakika
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Delhi'de Hava Kirliliği ile Mücadele Programı

Delhi\'de Hava Kirliliği ile Mücadele Programı
20.07.2026 17:11
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Delhi, eski kamyon ve otobüsleri hurdaya çıkararak yeni elektrikli araç destekleyecek.

Delhi Hükümeti, Merkezi Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı'nın 'Parivartan' programını uygulama ve destekleme teklifini onayladı. Başbakan Rekha Gupta, bu programın eski ve yüksek kirletici kamyon ve otobüslerin BS-VI standartlarına uygun veya daha sıkı emisyon standartlarını karşılayan ya da elektrikli araçlarla değiştirilerek hava kirliliğini azaltmak amacıyla başlatıldığını açıkladı.

Program kapsamında, BS-IV veya daha eski bir Hafif Ticari Aracı (LGV) hurdaya çıkarıp yeni bir elektrikli LGV satın alan araç sahipleri, motorlu taşıt vergisinden 10 yıl süreyle %100 muafiyet ve tescil ücretlerinde %100 indirim elde edecek. Ayrıca %5 faiz sübvansiyonu, orijinal ekipman üreticisinden (OEM) %8 indirim ve yakıt kuponu değerinde tek seferlik bir avantaj sağlanacak. İkinci el bir elektrikli araç satın alanlar ise 10 yıl süreyle %50 motorlu taşıt vergisi muafiyeti, %5 faiz sübvansiyonu ve yakıt kuponu avantajından yararlanacak.

Program, Orta ve Ağır Ticari Araçlar (MGV ve HGV) ile BS-IV veya daha eski otobüsleri de kapsıyor. Bu araçların yerine yeni BS-VI, daha sıkı emisyon standartlı veya elektrikli araçlar satın alanlara 10 yıl süreyle %100 motorlu taşıt vergisi muafiyeti, %100 tescil ücreti indirimi, %5 faiz sübvansiyonu, %8 OEM indirimi ve yakıt kuponu değerinde tek seferlik avantaj tanınıyor. İkinci el araçlarda ise %50 vergi muafiyeti ve diğer avantajlar geçerli.

Program kapsamında hurdaya ayrılan araçlar için birikmiş yol vergisi ve cezalarında da kolaylık sağlanacak. Ayrıca BS-IV araçların hurdaya çıkarılması zorunlu olmayıp, NCR dışındaki NCAP listesinde olmayan şehirlerde satılabilecek. Programdan Delhi-NCR'de yaklaşık 2,07 lakh (207.000) kamyon ve otobüs sahibinin faydalanması bekleniyor. Program kapsamında Delhi'de satın alınan tüm LGVR'lerin elektrikli olması, otobüslerin ise yalnızca BS-VI CNG veya elektrikli olması zorunlu kılındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Delhi'de Hava Kirliliği ile Mücadele Programı - Son Dakika

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