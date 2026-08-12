Disney+ Formula E Yayın Haklarını Aldı

Disney+, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası yarışlarının küresel yayın haklarını aldı. Anlaşma kapsamında platform, 140'tan fazla bölgede resmi etkinliklerin yeni adresi olacak. ABD'de izleyiciler yarışları hem Disney+ hem de ESPN+ üzerinden takip edebilecek. Belirli pazarlarda yerel televizyon kanallarıyla mevcut ortaklıklar sürecek.

Yeni dönem 2026/27 sezonuyla başlayacak. Disney+, 18 Aralık'ta Suudi Arabistan'da başlayacak takvimde 13 farklı etkinlikte toplam 21 tur yayınlamayı planlıyor. Miami, Monaco ve Mexico City gibi önemli duraklar da takvimde yer alıyor. 2014'ten beri düzenlenen Formula E, elektrikli araçların kullanıldığı bir yarış serisi olarak popülaritesini artırıyor.

Formula E'nin önceki ana yayıncısı Roku ile iş birliği sona eriyor. Formula 1 ise Disney'e bağlı ESPN yerine ABD yayın hakları için Apple ile anlaştı.