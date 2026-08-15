E20 Benzin Performansı Sürücü Alışkanlıklarına Bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

E20 Benzin Performansı Sürücü Alışkanlıklarına Bağlı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakanlık, E20 benzininin yakıt ekonomisindeki değişikliklerin sürüş ve araç koşullarına bağlı olduğunu açıkladı.

Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, E20 benzininin tek başına araç kilometresindeki değişikliklerden sorumlu tutulamayacağını belirtti. Bakanlık, gerçek dünya yakıt ekonomisinin sürüş alışkanlıkları, trafik koşulları, araç bakımı, lastik basıncı ve klima kullanımı gibi birçok faktöre bağlı olduğunu vurguladı.

Hükümet daha önce bazı araçlarda E20 kullanımıyla yakıt ekonomisinde yüzde 3-5 oranında bir düşüş yaşanabileceğini kabul etmiş ancak gerçek performansın sürüş ve araç koşullarına bağlı olduğunu ifade etmişti. Bakanlık, E20'nin kapsamlı testlerden geçtiğini ve bu testlerin güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Devlete ait petrol şirketleri Indian Oil, Bharat Petroleum ve Hindustan Petroleum, ülke genelinde yapılan testlerde E20 benzininde yüksek klorür veya nem bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Rafinerilerden alınan 100'den fazla numunede klorür seviyesi milyonda birin altında çıkarken, etanol ve E20 numunelerinde de sınır değerlerin altında ölçümler kaydedildi. Ayrıca yaklaşık 90 bin yakıt istasyonundaki depolama tanklarında su girişi tespit edilmedi.

Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri ise perakende satış noktalarında yapılan titiz denetimlerde yalnızca birkaç kontaminasyon vakası bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil E20 Benzin Performansı Sürücü Alışkanlıklarına Bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Elazığ’da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler Elazığ'da ölümüne yolculuk: Aracın tavanında ve kaputunda gittiler!
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Galatasaray’a soğuk duş 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi Galatasaray'a soğuk duş! 2 dakikada 2 gol geldi, taraftarlar delirdi

22:06
Sidiki Cherif Premier Lig’e gitti Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
21:11
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
20:54
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı İşte sonuç
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:40
Canlı anlatım: İlk yarı bitti, işte skor
Canlı anlatım: İlk yarı bitti, işte skor
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 22:24:44. #7.12#
SON DAKİKA: E20 Benzin Performansı Sürücü Alışkanlıklarına Bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.