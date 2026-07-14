E20 Benzin Tartışması: Gadkari'den Açıklama

Hindistan Karayolu Taşımacılığı Bakanı Nitin Gadkari, E20 etanol karışımlı benzinin kullanımıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Gadkari, araç sahiplerinin yakıt verimliliğini kendi başlarına doğru ölçemeyeceğini, bunun için yetkili bayilerin teşhis cihazlarının kullanılması gerektiğini belirtti. Bir gazetecinin 2023 model aracının E20 yakıtına geçtikten sonra kilometresinin 11 km/l'den 7 km/l'ye düştüğünü iddia etmesi üzerine Gadkari, bu ölçümün güvenilir olmadığını söyledi.

Petrol Bakanlığı, E20 benzinin bazı araçlarda yakıt ekonomisini yüzde 3-5 azaltabileceğini kabul etse de, programı ham petrol ithalatını azaltma ve emisyonları düşürme hedefleriyle savunuyor. Uzmanlar, sürücülerin gösterge paneli okumaları veya tam depo yöntemiyle makul tahminler yapabileceğini, ancak resmi testlerin bayi ekipmanıyla yapılması gerektiğini belirtiyor.