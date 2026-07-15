Ed Morse, Mercedes-Benz of Billings'i Satın Aldı

Tim Lamb Group, Mercedes-Benz of Billings'in satışını 8 Temmuz 2026'da tamamladı. Satıcı, WeatherTech kurucusu David MacNeil'in sahibi olduğu DMN Auto Holdings LLC'ydi. Bayi, Ed Morse Automotive Group tarafından satın alındı ve aynı isimle faaliyetine devam edecek. Bu, Ed Morse'un ilk Mercedes-Benz bayiliği ve Montana'daki ilk otomotiv perakende lokasyonu oldu.

1946'da kurulan Ed Morse Automotive Group, Başkan ve CEO Teddy Morse liderliğinde 14 bayilikten 61'e büyüdü. Şirket, dokuz eyalette faaliyet gösteriyor. Mercedes-Benz of Billings, grubun Porsche ve Cadillac'ın ardından üçüncü lüks markası oldu. Bayi, Billings'teki iki yetkili Mercedes-Benz bayisinden biri ve premium hizmet sunuyor.