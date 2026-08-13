Elektrikli Araçlarda Fiyat Düşüşü - Son Dakika
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Elektrikli Araçlarda Fiyat Düşüşü

Elektrikli Araçlarda Fiyat Düşüşü
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2025'te elektrikli araç fiyatları 37 bin dolar olacak, batarya maliyetlerinde düşüş etkili.

Mobility Global verilerine göre, sübvansiyonlar hariç elektrikli otomobillerin küresel ortalama fiyatı 2025'te yaklaşık 37 bin dolar, hibritlerin ise 39 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlar, elektrikli araçların yüksek fiyat engelinin zayıfladığını gösterdi.

Elektrikli otomobil fiyatları 2020'ye göre yüzde 9 gerilerken, hibrit modellerin fiyatı yüzde 16 arttı. Fiyat düşüşünün temelinde batarya teknolojisindeki gelişmeler yer aldı; lityum iyon batarya maliyetleri yüzde 37 azaldı. Batarya paketleri elektrikli bir aracın maliyetinin yüzde 30-40'ını oluşturduğu için bu düşüş doğrudan fiyatlara yansıdı.

BloombergNEF'e göre, Çin'deki üretim kapasitesi fazlası maliyetleri aşağı çeken ana unsur oldu. Kobalt içermeyen LFP bataryaların yaygınlaşması da üretim maliyetlerini düşürdü ve otomobil üreticilerini kobalt fiyatlarındaki dalgalanmalardan korudu. LFP teknolojisinin enerji yoğunluğu açısından aradaki farkı kapatması, bu bataryaların plug-in hibritlerde kullanılmasını da sağladı.

Çinli üreticilerin küresel pazarlardaki büyümesi fiyat düşüşünü hızlandırdı. Çin'in elektrikli otomobil ihracatı 2020'de 100 bin adedin altındayken 2025'te 1 milyon 640 bin adede ulaştı. Çinli markalar özellikle Tayland gibi gelişmekte olan pazarlarda uygun fiyatlı modellerle payını artırdı.

Elektrikli otomobiller ucuzlarken, içten yanmalı motorlu araçların ortalama fiyatları son beş yılda sınırlı da olsa arttı. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatları, elektrikli araçların kullanım maliyeti avantajını öne çıkardı ve bu araçları tüketiciler için daha erişilebilir hale getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Elektrikli Araçlarda Fiyat Düşüşü - Son Dakika

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