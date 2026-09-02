Elektrikli Range Rover 208 bin dolarla piyasada, lükste sınırları zorluyor - Son Dakika
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Elektrikli Range Rover 208 bin dolarla piyasada, lükste sınırları zorluyor

Elektrikli Range Rover 208 bin dolarla piyasada, lükste sınırları zorluyor
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Jaguar Land Rover'ın ilk elektrikli Range Rover'ı, 154.070 sterlin (208.420 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor; bu, benzinli versiyondan yaklaşık 50.000 sterlin daha pahalı. Araç tek şarjla 599 km menzil sunarken, şirket önümüzdeki 5-6 ayda 12.000-15.000 adet üretmeyi hedefliyor ve lüks elektrikli SUV pazarındaki ilgiyi test edecek.

Jaguar Land Rover Automotive Plc'nin ilk elektrikli Range Rover'ı, 154.070 sterlin ($208.420) başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkıyor. Bu fiyat, pahalı elektrikli SUV segmentindeki en yüksek fiyatlardan biri olup, içten yanmalı motorlu standart versiyondan yaklaşık 50.000 sterlin daha pahalı. Range Rover Electric, test koşullarında tek şarjla 372 mil (599 km) menzil sunuyor ve 22 dakikada yüzde 80 şarja ulaşıyor.

Yeni model, elektrikli araçlara olan talebin dengesiz olduğu bir dönemde lüks pazardaki büyük elektrikli araçlara olan ilgiyi ölçecek. Fiyatı, elektrikli Mercedes G 580'e yakın ve Bentley Bentayga gibi ultra lüks modellerden çok da uzak değil. Şirketin Operasyon Direktörü Nigel Blenkinsop, fiyatın rekabetçi olduğunu ve modelin ABD pazarında etkili bir şekilde konumlanacağını söyledi. JLR, önümüzdeki beş ila altı ayda 12.000-15.000 adet üretmeyi hedefliyor.

Elektrikli Range Rover'ın menzili, sınıfındaki en iyisi değil; BMW iX3 test koşullarında 500 mil gidebiliyor. Yüksek fiyat, onu Çin'den gelen ve İngiltere'de hızla popülerleşen daha ucuz SUV'lardan ayırıyor. Chery'nin Jaecoo 7 modeli, İngiliz aracının ucuz versiyonu olarak "Temu Range Rover" lakabını aldı.

Hindistan merkezli Tata Motors'un sahibi olduğu JLR, elektrikli modeli Solihull tesisinde diğer Range Rover'larla aynı hatlarda üreterek talep dalgalanmalarını yönetmeyi planlıyor. Bu, Brexit sonrası belirsizlik ve yüksek maliyetlerle mücadele eden İngiltere otomotiv sektörü için önemli. Şirket, yaklaşık 10.500 çalışanına elektrikli üretim için eğitim verdi.

Modelin üretimi, geçen yıl yaşanan ve fabrikaları haftalarca durduran siber saldırının ardından JLR için rahatlama olacak. Şirket ayrıca ABD tarifeleri ve Çin'deki talep düşüşüyle mücadele ediyor. Yeni CEO P B Balaji döneminde JLR, ABD pazarına odaklanacak ve fişsiz hibrit Range Rover ve Defender modelleri geliştirecek.

Elektrikli Range Rover, 0-60 mil hıza 4,3 saniyede, 50-75 mil hıza ise 2,7 saniyede ulaşabiliyor. JLR ayrıca Jaguar markasını tamamen elektrikli bir seriyle yeniden başlatacak ve ilk model bu yıl tanıtılacak. İlk tanıtım videosu, araçların gösterilmemesi ve ifadesiz modeller nedeniyle eleştirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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