En Uzun Mesafe Katan Otomobiller Belirlendi
Japon otomobil markası, en uzun kilometreleri kat eden araçlar arasında birinci oldu.
Milyonlarca aracın verisi incelenerek yapılan dev araştırmada, en uzun kilometreleri kat edebilen otomobil markaları sıralandı.
Sektör ortalamasını dörde katlayan Japon devi listenin ilk sırasına yerleşirken, elektrikli ve hibrit araçlardaki değişim dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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