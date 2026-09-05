Eylül ayında en ucuz sıfır otomobil 1 milyon 444 bin TL ile Opel Corsa oldu - Son Dakika
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Eylül ayında en ucuz sıfır otomobil 1 milyon 444 bin TL ile Opel Corsa oldu

Eylül ayında en ucuz sıfır otomobil 1 milyon 444 bin TL ile Opel Corsa oldu
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Türkiye otomobil pazarında satışların hız kesmesiyle markalar Eylül kampanyalarına ağırlık verdi. Kampanyalı fiyatlarla en ucuz sıfır otomobil, 1 milyon 444 bin TL'ye satılan Opel Corsa olurken, onu Fiat Egea ve Dacia Sandero takip etti.

Türkiye otomobil pazarında yaz aylarında satışlar hız kesince markalar Eylül kampanyalarına ağırlık verdi. Nakit indiriminden düşük faizli krediye kadar farklı seçenekler devreye girerken, bazı modellerde kampanyalı satış fiyatı ile liste fiyatı arasındaki fark artmaya başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ağustos 2026'da otomobil ve hafif ticari araç pazarı 81 bin 31 adet olurken, bunun 61 bin 529 adedini otomobiller oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde toplam satış 719 bin 996 adetle geçen yıla göre yüzde 11,9, otomobil satışlarındaki düşüş ise yüzde 13,8 oldu.

Eylül fiyatlarına bakıldığında Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili 1 milyon 444 bin TL kampanyalı fiyatıyla Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 oldu. Aracın resmi tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1 milyon 535 bin TL iken, nakit alıma özel kampanyayla fiyat 91 bin TL düşürüldü. Corsa'yı 1 milyon 449 bin 900 TL ile Fiat Egea Easy 1.6 Manuel izledi. Dacia Yeni Sandero Expression TCe 100 ve Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT, 1 milyon 460 bin TL'lik fiyatlarla üçüncü sırayı paylaştı. Dacia'nın resmi sitesinde Sandero'nun başlangıç fiyatı 1 milyon 460 bin TL olarak gösterilirken, 100 beygir gücündeki benzinli motorun WLTP ortalama tüketimi 100 kilometrede 5,5 litre açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Eylül ayında en ucuz sıfır otomobil 1 milyon 444 bin TL ile Opel Corsa oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eylül ayında en ucuz sıfır otomobil 1 milyon 444 bin TL ile Opel Corsa oldu - Son Dakika
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