Ferrari'nin Elektrikli Aracı Rekor Fiyata Satıldı - Son Dakika
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Ferrari'nin Elektrikli Aracı Rekor Fiyata Satıldı

Ferrari\'nin Elektrikli Aracı Rekor Fiyata Satıldı
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Ferrari'nin ilk elektrikli aracı, 40 milyon dolara satılarak açık artırmada en pahalı otomobil oldu.

Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli aracı, eleştirilere rağmen 40 milyon dolara satılarak açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil oldu. Kaliforniya'daki Monterey Car Week'te düzenlenen Sotheby's hayır müzayedesinde satılan Luce "Tailor Made", 2025'te 26 milyon dolara satılan özel yapım Daytona SP3'ün rekorunu kırdı.

Ferrari, Luce'u Mayıs ayında 550.000 Euro fiyatla tanıtmış, ancak eleştiriler ve hisse senedi değerindeki düşüşle karşılaşmıştı. Araç, Ferrari'nin içten yanmalı motorlu spor otomobil mirasından bir sapmayı temsil ediyor. "Tailor-made" araçlar, alıcının taleplerine göre özel olarak tasarlanan tek örneklik modellerdir.

Model, Apple'ın eski tasarım şefi ve iPhone ile iMac'in önemli ismi Jony Ive tarafından kurulan LoveFrom stüdyosuyla tasarlandı. Araç, 1.000 beygirden fazla gücü dört kapıyla birleştiriyor. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Mayıs ayında modele hem eski hem yeni müşterilerden sipariş geldiğini söylemişti. Şirket, sınırlı sayıda üretilen modellere olan talebin etkisiyle yıllık beklentilerini yükseltti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ferrari, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ferrari'nin Elektrikli Aracı Rekor Fiyata Satıldı - Son Dakika

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