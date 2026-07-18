Ferrari'ye 10.000 Euro Ceza - Son Dakika
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Ferrari'ye 10.000 Euro Ceza

18.07.2026 13:11
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Ferrari, lastikleri zamanında iade etmediği için Belçika GP'de 10.000 Euro ceza aldı.

Ferrari, Belçika Grand Prix'sinde kullanılmış lastikleri zamanında fiziksel olarak iade etmedikleri için 10.000 Euro para cezasına çarptırıldı. Takım, lastikleri elektronik olarak iade etti ancak fiziksel teslimatı süresi içinde yapamadı. Komiserler, kural ihlali nedeniyle Ferrari'ye her sürücü için 5.000 Euro olmak üzere toplam 10.000 Euro ceza verdi.

Hamilton ve Leclerc ise herhangi bir grid cezası almadı. Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Cuma antrenmanlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin ardından dördüncü olurken, Leclerc 11. sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Belçika, Ferrari, Spor, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ferrari'ye 10.000 Euro Ceza - Son Dakika

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