Ferrari'ye 10.000 Euro Ceza

Ferrari, Belçika Grand Prix'sinde kullanılmış lastikleri zamanında fiziksel olarak iade etmedikleri için 10.000 Euro para cezasına çarptırıldı. Takım, lastikleri elektronik olarak iade etti ancak fiziksel teslimatı süresi içinde yapamadı. Komiserler, kural ihlali nedeniyle Ferrari'ye her sürücü için 5.000 Euro olmak üzere toplam 10.000 Euro ceza verdi.

Hamilton ve Leclerc ise herhangi bir grid cezası almadı. Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Cuma antrenmanlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin ardından dördüncü olurken, Leclerc 11. sırada yer aldı.