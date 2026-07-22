Fiat Egea Cross, Skoda Kamiq\'ten Pahalı

Skoda ve Fiat, Türkiye'de popüler otomotiv markaları arasında. Güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Fiat Egea Cross'un bir versiyonunun Skoda Kamiq'ten 126.300 TL daha pahalı olduğu görülüyor.

Bu durum, sıfır araç satın almayı düşünenleri yeniden fiyat-performans kıyaslaması yapmaya yönlendirebilir.