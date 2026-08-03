Ford Araçlarında Zamanlama Kayışı Sorunu
NHTSA, eski Ford modellerinde güç kaybı riski olduğunu açıkladı. Soruşturma genişletildi.
NHTSA Pazartesi günü bazı eski Ford otomobil ve SUV'lerin zamanlama kayışı arızası nedeniyle araçların güç kaybedebileceğini ve bunun güvenlik riski oluşturduğunu açıkladı. Kurum, 2014-2021 arasındaki 1.0L motorlu 135.551 Ford Fiesta, Focus ve EcoSport için kusur soruşturmasını genişletti.
355 olayda, sürüş sırasında düşük yağ basıncı uyarısının ardından güç kaybı veya azalması bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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