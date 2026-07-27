Ford, Bronco ve Raptor Model Araçları Geri Çağırıyor

Ford, 2021-2026 yılları arasında üretilen 565.691 adet Bronco ve Bronco Raptor modelini geri çağırdı. Araçlarda motor bölümündeki kablo demetinin yetersiz aşınma koruması nedeniyle kısa devre ve yangın riski bulunuyor.

Şirket mühendisleri, 80'den fazla araçta yaptıkları incelemelerde sürtünme ve yıpranma izleri tespit etti. Toplam 15 yangın vakasıyla bağlantılı olduğu belirlenen sorun için araç sahipleri yetkili bayilere yönlendirilecek ve onarım ücretsiz yapılacak.