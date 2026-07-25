Geçmişin İlginç Otomobil Aksesuarları - Son Dakika
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Geçmişin İlginç Otomobil Aksesuarları

Geçmişin İlginç Otomobil Aksesuarları
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Araçların geçmişteki ilginç aksesuarları, otomobil kültürünün evrimini gözler önüne seriyor.

Günümüzde sürücüler güvenlik, konfor ve güvenilirliği kanıksadı. Ancak onlarca yıl önce, araçlar bu kadar donanımlı değildi ve sürücüler hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli aksesuarlara para harcamak zorundaydı. Arşivlerden derlenen bu aksesuarlar, geçmişin ilginç otomobil kültürünü gözler önüne seriyor.

1955'teki Berkeley Caravette, Mini'nin arkasında çekilebilen bir karavan öncüsüydü. Brexton Minitable ise trafikte beklerken çay içmek için katlanabilir bir masa sunuyordu. Auster güneş siperi, aracın tavanına monte edilen büyük bir kanatla güneşi engelliyordu. Nenette toz bezi ise Stirling Moss tarafından desteklenen bir temizlik ürünüydü.

Monsall holdall, günümüz tavan kutularının atasıydı. Moseley Float-On-Air şişme yastıklar, süspansiyon yumuşaklığını artırıyordu. KL Sit-Rite koltuk klipsi, uzun yolculuklar için konfor sağlıyordu. Bowmonk Dynometer ise fren performansını ölçen bir cihazdı. Delaney Galley emniyet kemerleri, kapısız araçlarda sürücüyü yerinde tutuyordu.

1980'lerde Sparkrite bilgisayar, dijital yol bilgisayarı olarak kullanılıyordu. Regency koltuk kılıfları, çocuklu aileler için pratikti. Drok yağlayıcı, motor koruma için sonradan takılıyordu. Mini aksesuarları ise Cosmic markasıyla popülerdi. Granville Petro Patch, her türlü sızıntıyı onarmak için kullanılıyordu.

Radyatör körüğü, motorun çabuk ısınmasını sağlıyordu. Li-Lo kanosu, bagajda taşınabilen şişme bir kanoydu. Elpico radyo, 2 watt gücünde bir araç radyosuydu. Arka koltuk uzantısı, çocukların uyuması için tasarlanmıştı. Cooper uyku dönüşümü, aile arabasını yatağa çeviriyordu.

Philips tıraş makinesi, sürüş sırasında tıraş olmayı teşvik eden bir reklamdı. Baronet direksiyon kılıfı, ısıtmalı direksiyona alternatifti. Redi-Spare patlak tamir seti, günümüzde standart olan kitin öncüsüydü. Rootes yedek motoru, eski araçlar için değişim motoru sunuyordu.

Autoflex araç fanı, klimasız araçlar için serinleticiydi. Thunderbolt pencere deflektörü, rüzgarı yönlendiriyordu. Dover direksiyon simidi, güvenlik yaylı kollu bir modeldi. Felt güvenlik şapkası, baş yaralanmalarına karşı koruma vaat ediyordu.

Horvell jant kapakları, krom kaplamalıydı. Coleshill Engineering römorku, tek tekerlekli hafif bir taşıyıcıydı. Silverstone ceket, sürücüler için özel bir giysiydi. Safety-Face fotoğraf çerçevesi, sevdiklerin fotoğrafını göstererek dikkatli sürüşü teşvik ediyordu.

K-L Ventilor, elektrikli bir ısıtıcıydı. Hitachi hava temizleyici, kabin havasını arındırıyordu. Polco buz çözücü, çakmak prizine takılan bir sıcak hava tabancasıydı. Limpet çadırı, Morris Minor'ün arkasına sarılan bir bez parçasıydı.

Imperial Venedik perdesi, aracın içini serin tutuyordu. Superb Tool Icetec, harici sıcaklık göstergesiydi. Clearvue buğu önleyici, arka camda kullanılan yapışkan bir peddi. Desmo tavan rafı, bagaj taşımak için kullanılıyordu.

Alpine şapka, renkli ve hafif bir başlıktı. Glanfield Lawrence römorku, tek tekerlekli ve korkutucuydu. Snowflake antifiriz, kadın sürücülere yönelik bir reklamdı. Eltron su ısıtıcısı, sürüş sırasında çay yapmak içindi.

Velvetex, tüylü bir döşeme kaplamasıydı. Foldaway römork, katlanabilir bir taşıyıcıydı. Sürüş eldivenleri, lüks bir his veriyordu. Lubristyl ise hassas yağlama için bir aletti.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Geçmişin İlginç Otomobil Aksesuarları - Son Dakika

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