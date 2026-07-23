Geely ve Ford'dan Elektrikli Araç Anlaşması - Son Dakika
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Geely ve Ford'dan Elektrikli Araç Anlaşması

Geely ve Ford\'dan Elektrikli Araç Anlaşması
23.07.2026 08:21
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Geely, Ford'un Almussafes fabrikasında elektrikli araç üretimi için işbirliği anlaşması yaptı.

Geely, Ford'un Valencia yakınındaki Almussafes fabrikasında elektrikli araç üretmek için anlaştı. İspanyol basınına göre işbirliği, fabrikanın kullanılmayan bir bölümünü Geely modellerine açacak. Anlaşmanın bugün İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ve Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick'in ziyareti sırasında duyurulması bekleniyor.

Geely'nin Avrupa'da üretim yapması, AB'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara uyguladığı yüzde 18,8 oranındaki telafi edici vergiyi aşmasını sağlayacak. Yerel üretim, hem vergi yükünü azaltacak hem de lojistik maliyetleri ve teslimat sürelerini iyileştirecek.

Almussafes fabrikası son yıllarda kapasite kaybı yaşadı; 2019'da 345 bin araç üretirken 2025'te bu sayı 100 binin altına düştü. Geely üretimi, kapasite kullanımını artırarak birim maliyetleri düşürebilir ve 4 bin 200 çalışan için istihdam güvencesi sağlayabilir.

İlk üretilecek modelin Geely EX2 olması bekleniyor. Anlaşmanın mülkiyet yapısı henüz net değil; bazı kaynaklar Geely'nin Body 3 montaj bölümünü devralacağını, bazıları ise ortak kullanımı işaret ediyor. Resmî duyuruda model, yatırım büyüklüğü ve üretim takvimi açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Dünya, Geely, Ford, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Geely ve Ford'dan Elektrikli Araç Anlaşması - Son Dakika

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