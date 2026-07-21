GM, Beklentileri Aşan Kâr ve Gelir Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GM, Beklentileri Aşan Kâr ve Gelir Açıkladı

GM, Beklentileri Aşan Kâr ve Gelir Açıkladı
21.07.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

General Motors, 2026 Q2'de hisse başına 3,57$ kâr ile gelirde 48,03 milyar$ kazandı.

General Motors, 2026 yılının ikinci çeyreğinde hisse başına düzeltilmiş kârını 3,57 dolar olarak açıklarken, piyasa beklentisi 3,19 dolardı. Gelir ise 48,03 milyar dolar ile 46,61 milyar dolarlık tahmini aştı.

Kuzey Amerika operasyonlarından elde edilen düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) 3,45 milyar dolar olurken, uluslararası operasyonların EBIT'i 190 milyon dolara ulaştı. Araç satışları yıllık yüzde 1,6 artarak 990 bine çıktı. Şirket, elektrikli araç stratejisi yeniden yapılandırması nedeniyle 2,3 milyar dolar gider kaydetti.

GM, 2026 yılı için hisse başına düzeltilmiş kâr beklentisini 12-14 dolar, düzeltilmiş EBIT tahminini 14-16 milyar dolar ve serbest nakit akışı beklentisini 9,5-11,5 milyar dolar olarak revize etti. Net kâr tahmini ise 8,4-9,8 milyar dolara indirildi. Şirket ayrıca üç aylık temettü ödemesi yapacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

General Motors, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil GM, Beklentileri Aşan Kâr ve Gelir Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Aydın’da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı Aydın'da sıcaklık 5 dakikada 3 derece arttı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Pentagon, Ürdün’de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı Pentagon, Ürdün'de hayatını kaybeden iki ABD askerinin kimliklerini açıkladı

14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda etti: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda etti: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 15:03:44. #7.13#
SON DAKİKA: GM, Beklentileri Aşan Kâr ve Gelir Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.