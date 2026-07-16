Google Waze'e Yapay Zeka Entegrasyonu

Google, yapay zeka asistanı Gemini’ı Waze’e entegre ederek navigasyon deneyimini geliştiriyor. Yeni güncellemeyle kullanıcılar, haritadaki hataları veya yol durumlarını doğal dille sesli olarak bildirebiliyor. Ayrıca beta aşamasındaki sesli arama motoru, sürücülere 'açık kahveci' veya 'ucuz benzin' gibi özel taleplerde anlık yanıtlar sunuyor.

Geçmiş seyahat verilerini analiz eden yapay zeka, sürücünün tercihlerine göre kişiselleştirilmiş rota önerileri hazırlıyor. Otoyol yerine ara yolları kullananlar için bu rotalar öncelikli hale geliyor. Gizlilik hassasiyeti olan kullanıcılar bu özelliği kapatabiliyor. Yeni rota algoritması dünya genelinde Android ve iOS’ta kullanıma sunuldu.

'Daha Az Sözlü' modu, sürüş sırasında gereksiz sesli uyarıları azaltarak yalnızca kritik dönüşlerde ve tehlikeli durumlarda uyarı veriyor. Motosiklet kullanıcıları için özel mod ise çukurlar, hız tümsekleri ve dar köprüler gibi riskleri anlık rapor ediyor. Bu mod ilk etapta Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Malezya, Meksika, Peru ve Filipinler’de aktif. Google’ın bu adımı, Waze’i Apple Maps gibi rakiplerine karşı daha rekabetçi kılıyor.