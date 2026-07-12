Gümrükte Tasfiye Edilen Araçlar E-İhalede Satışta

Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen onlarca aracı resmi ekspertiz raporuyla e-ihale üzerinden satışa açtı. Araçlar fotoğraflanıp gerekli ekspertiz işlemlerinin ardından şeffaf bir şekilde ihale ortamında satışa sunuluyor.

Satın alınan araçlar sonrasında ilgili tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alınıyor. Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Satışa çıkan araçlar arasında otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı türler bulunuyor.