Güney Afrika'da Araç Satışları %11,9 Arttı - Son Dakika
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Güney Afrika'da Araç Satışları %11,9 Arttı

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Tüketici güveninin artmasıyla Temmuz'da araç satışları 57.708 adetle güçlü bir performans gösterdi.

Tüketici güveni, Güney Afrika'nın yeni araç pazarında Temmuz ayında güçlü satışları beraberinde getirdi. Toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre %11,9 artışla 57.708 adede ulaştı. Binek araç satışları %12,5 artarak 40.912 adetle Eylül 2014'ten bu yana en güçlü aylık performansını gösterdi; hafif ticari araç satışları ise %10,6 artışla 13.710 adet oldu.

Satışların %84,8'i bayiler üzerinden gerçekleşti. NADA Başkanı Brandon Cohen, sonuçların tüketici güveninin arttığını gösterdiğini belirterek, bayilerin doğru değer, uygunluk ve finansman çözümleri sunmasıyla tüketicilerin tekrar araç almaya hazır olduğunu söyledi. Faiz oranlarının sabit kalması ve benzin fiyatlarındaki düşüş de satışları destekledi.

Ticari araç pazarında da olumlu sonuçlar alındı. Orta ticari araç satışları %19,4 artışla Mart 2023'ten bu yana en güçlü performansını gösterirken, ağır ticari araç satışları %16,4 ve ekstra ağır ticari araç satışları %7,9 arttı. NADA ticari araç yöneticisi Martin van den Berg, dağıtım filosu ve inşaat araçlarına yapılan yatırımların iş dünyasının güvenle planlama yaptığına işaret ettiğini ifade etti.

Bayiler, hem yeni hem de ikinci el araçlara olan ilginin arttığını, özellikle Çin markalarının uygun fiyatlı alternatif olarak daha fazla tercih edildiğini bildiriyor. Cohen, zorluklar devam etse de Temmuz sonuçlarının yılın ikinci yarısında olumlu momentumun sürebileceğine dair güven verdiğini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Güney Afrika, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Güney Afrika'da Araç Satışları %11,9 Arttı - Son Dakika

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