Hibrit otomobillerde geri vites dişlisi, elektrik motoruyla gereksiz hale geliyor
Hibrit otomobil teknolojilerindeki gelişmeler, aktarma organlarında yeni çözümler getiriyor. Elektrik motorlarının ileri ve geri yönde çalışabilmesi, klasik geri vites dişlisine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor ve geri hareket elektrik motorlarının dönüş yönü değiştirilerek sağlanıyor.
Hibrit otomobil teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, aktarma organlarında da yeni çözümleri beraberinde getiriyor. Elektrik motorlarının ileri ve geri yönde çalışabilme özelliği, hibrit araçlarda klasik geri vites dişlisine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor.
Bu sayede otomobilin geri hareketi, mekanik bir geri vites sistemi yerine elektrik motorlarının dönüş yönünün değiştirilmesiyle sağlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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