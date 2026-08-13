Hindistan'da Temmuz'da Otomobil Satışları Rekor Kırdı

Temmuz ayında yurt içi binek araç sevkiyatları, şirketlerden bayilere yıllık bazda yüzde 34,3 artışla 457.810 adede ulaştı. Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM), sektörün en güçlü Temmuz satışlarını kaydettiğini açıkladı.

İki tekerlekli araç satışları yıllık bazda yüzde 22,6 artışla 1.923.483 adede, üç tekerlekli araç sevkiyatları ise yüzde 33,4 artışla 92.560 adede yükseldi. SIAM Genel Müdürü Rajesh Menon, binek araçlar, üç tekerlekli araçlar ve iki tekerlekli araçlarda güçlü çift haneli büyüme ile en güçlü Temmuz satışlarına ulaşıldığını belirtti. Festival sezonuna girerken tüketici duyarlılığının güçlü olması beklendiğini de sözlerine ekledi.