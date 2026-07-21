Hindistan-İngiltere Anlaşması ile Araç İthalatı Kontenjanı

Hükümet, Hindistan- İngiltere Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CETA) kapsamında tarife kontenjanı (TRQ) mekanizmasıyla Birleşik Krallık'tan binek araçlar ve belirli eşya taşıma araçlarının ithalatı için başvuru çağrısı yaptı. Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT) tarafından yayımlanan resmi gazete bildirimine göre, 2026 takvim yılı için kontenjan tahsisi başvuruları 21 Temmuz - 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Kontenjanın ilk aşaması 9.316 aracı kapsamaktadır. Toplam tahsisatın 2.329 adedi 1.500 cc'ye kadar motor hacmine sahip binek araçlara, 2.329 adedi orta segment araçlara, 4.658 adedi ise yüksek motor hacimli veya premium binek araçlara ayrılmıştır. Premium araçlar anlaşma kapsamında %30 imtiyazlı gümrük vergisine tabi olacaktır. Ayrıca belirli tamamen monte edilmiş eşya taşıma araçları için de ayrı bir kontenjan sağlanmıştır.