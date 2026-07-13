Hindistan Otomotiv Pazarında Büyüme Bekleniyor - Son Dakika
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Hindistan Otomotiv Pazarında Büyüme Bekleniyor

13.07.2026 19:21
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Q1FY27'de otomotiv talebinde artış öngörülürken, hammadde maliyetleri karlılığı olumsuz etkileyecek.

Motilal Oswal Financial Services (MOFS) raporuna göre, Hindistan otomotiv sektöründe Q1FY27'de talep kaynaklı güçlü bir büyüme bekleniyor, ancak artan hammadde maliyetleri karlılığı olumsuz etkileyecek. Raporda, orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler) genelinde otomotiv talebinin yıllık bazda yüzde 24,5 arttığı belirtildi. Büyümede iki tekerlekli araçlar yüzde 26, binek araçlar yüzde 24, ticari araçlar yüzde 20 ve traktörler yüzde 18 ile öne çıktı.

Sağlıklı talep ortamına rağmen, otomobil üreticilerinin kazançları üzerinde baskı bekleniyor. Q4FY26'nın sonlarında artan ve Q1FY27'nin büyük bölümünde devam eden yüksek hammadde maliyetleri marjları daralttı. MOFS, iki tekerlekli OEM'lerde yüzde 32, binek araç OEM'lerinde yüzde 15 ve ticari araç OEM'lerinde yüzde 18 gelir artışı öngörüyor. Ancak girdi fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle fiyat artışlarına rağmen tam olarak telafi edilemeyen maliyetler olacak. Otomotiv yan sanayi şirketlerinde yüzde 15 gelir artışı ancak marj baskısıyla yüzde 10 daha düşük net kar büyümesi bekleniyor. OEM'lerin FAVÖK marjının yıllık 190 baz puan düşüşle yüzde 9,6'ya gerilemesi tahmin ediliyor. Binek araç segmentinde işletme marjlarının 100-150 baz puan, ticari araçlarda ise 100-200 baz puan daralması beklenirken, ihracata yönelik iki tekerlekli üreticileri daha olumlu bir konumda.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Hindistan Otomotiv Pazarında Büyüme Bekleniyor - Son Dakika

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