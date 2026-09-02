Hindistan otomotiv PLI planı 5,5 milyar dolar yatırım ve 67 bin istihdam sağladı

Yeni Delhi'de düzenlenen Otomotiv Parça Üreticileri Derneği'nin (ACMA) 66. Yıllık Oturumu'nda konuşan Bakan Kumaraswamy, otomobil ve otomobil parçalarına yönelik Üretim Bağlantılı Teşvik (PLI) planının 30 Haziran 2026 itibarıyla 45.477 crore rupi (yaklaşık 5,5 milyar dolar) yatırım çektiğini ve 67.000'den fazla istihdam yarattığını söyledi. Bakan, Hindistan'ın otomotiv büyümesinin bir sonraki aşamasının ölçek, yerelleşme, inovasyon ve gelişmiş yeşil mobilite teknolojilerinde küresel merkez olma hedeflerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Kumaraswamy, elektrikli iki tekerlekli araçları desteklemek için plan kapsamındaki tahsisatı 1.000 crore rupi artırarak 11.900 crore rupiye çıkardıklarını; bu sayede 45,79 lakh elektrikli iki tekerlekli aracın destekleneceğini belirtti. Ayrıca şimdiye kadar 25,66 lakh elektrikli iki tekerlekli, 2,75 lakh üç tekerlekli ve 53 elektrikli kamyonun desteklendiğini; 14.028 elektrikli otobüs için 4.391 crore rupi ayrıldığını ve 13.800 otobüsün tahsis edildiğini aktardı.

Hükümetin kamu şarj altyapısı için 2.000 crore rupi ayırdığını ve 7.254 şarj cihazı için 729 crore rupi teklifin onaylandığını ifade eden Bakan, ödeme güvenliği mekanizmasıyla 38.000'den fazla elektrikli otobüsün destekleneceğini, gelişmiş kimya hücreli pil depolama PLI planının 18.100 crore rupi tahsisatla 50 GW yerli kapasite hedeflediğini söyledi. Bakan, endüstriyi daha temiz ve gelişen teknolojilere yatırım yapmaya çağırarak Hindistan'ın küresel mobilite dönüşümünde yalnızca yer almaması, aynı zamanda liderlik etmesi gerektiğini vurguladı.

ACMA Başkanı Vikrampati Singhania ise otomobil parçası sektörünün 2026 mali yılında 7,6 lakh crore rupi seviyesini geçtiğini ve yüzde 12,7 büyüme kaydettiğini, ihracatın 24 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Singhania, 'Hindistan için ve dünya için Hindistan'da Yarat, Hindistan'da Mühendislik, Hindistan'da İnovasyon' anlayışının önemine dikkat çekerek, endüstrinin fırsatının 'nesiller boyu' olduğunu ve küresel rekabet edebilecek bir otomotiv ekosistemi için hükümet ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.